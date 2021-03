(Aggiornato alle 10.40) Sabato sera movimentato alla Foce. Diversi giovani, infatti, si sono radunati lungo il Cassarate. Molti di loro, per giunta, senza mascherine. La polizia è intervenuta sul posto per ripristinare l’ordine con tre furgoni e diverse volanti. Alcuni gruppetti si sono dileguati andando verso il Ciani, altri hanno lanciato bottiglie verso un’auto delle forze dell’ordine e verso gli stessi poliziotti (vedi video). La polizia è comunque riuscita a disperdere la folla, secondo le prime ricostruzioni non legata alla riunione del CSOA tenutasi nel pomeriggio nello stesso posto. Una ventina gli agenti intervenuti sul posto. I disordini si sono poi spostati al Campo Marzio, dove sono sopraggiunte altre volanti della polizia (otto in totale). In serata, su WhatsApp, erano circolati alcuni video di festa proprio alla Foce.