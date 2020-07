Un flop. Non ci sono molti altri termini per descrivere il weekend alla foce dopo che il Municipio - per evitare assembramenti fuori controllo e vandalismi, come accaduto nelle scorse settimane - ha deciso di permettere l’accesso serale solo a un numero limitato di persone ( 300), introdurre controlli all’entrata e l’obbligo di prenotare online. Trecento persone al massimo, ma giovedì, venerdì e sabato sera non ci si è neppure arrivati vicini. Sabato per esempio si sono iscritti in 225, ma poi a presentarsi sono stati pochissimi. Alcune decine. E così la foce - che l’anno scorso con Lugano Marittima si è dimostrata il luogo più amato dai giovani luganesi - era deserta, con il dj che metteva musica che nessuno ascoltava e un luogo tra i più belli in città che un po’ tutti hanno deciso di disertare....