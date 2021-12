Un tempo portava i turisti, con le loro valigie ingombranti, dal lungolago fino ai grandi alberghi della collina di Loreto, evitando loro la fatica dei gradini. Uno ad uno quegli hotel sono spariti e ad un certo punto, nel 1986, si è fermata anche la funicolare degli Angioli, testimonianza sbiadita di una Lugano che non esiste più. Gli intrecci della storia hanno portato la Città a studiare una sua rimessa in servizio, e a tal proposito è fresca di stampa una richiesta di credito di 375 mila franchi per organizzare un concorso d’architettura. La notizia però, se allarghiamo lo sguardo, non è tanto quella. La funicolare avrà infatti un ruolo ben diverso rispetto al passato: tornerà ad essere un mezzo di trasporto, sì, ma sarà soprattutto un’occasione per «ricucire» un territorio «tagliato» dallo...