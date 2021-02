Il lancio di una campagna elettorale, per la Lega dei Ticinesi, è storicamente un momento privilegiato di contatto fra vertici, candidati e i propri elettori, in un ambiente conviviale al Capannone di Pregassona. Quest’anno, ed è l’ennesimo cambiamento alle abitudini dettato dalla pandemia, non sarà così. Anzi, benché la Lega sia tradizionalmente l’ultima fra le forze politiche luganesi a presentare i candidati e il termine ultimo per depositare le liste sia oggi, della lista di Lugano non c’è stata notizia nemmeno sull’ultima edizione del Mattino della Domenica. Forse perché, e questo vale per tutti, sarà una campagna elettorale giocoforza atipica. Forse perché la Lega, rispetto a un anno fa, aveva in fondo poco di nuovo da comunicare.

Gli obiettivi

Come riferitoci dal coordinatore per la campagna Lukas Bernasconi, infatti, i quattro candidati per il Municipio del movimento sono gli stessi dell’anno scorso, vale a dire gli uscenti Marco Borradori, Michele Foletti e Lorenzo Quadri, a cui si aggiunge la granconsigliera Sabrina Aldi (completano la lista i candidati UDC Raide Bassi, Alain Bühler e Tiziano Galeazzi).

E anche gli obiettivi sono rimasti i medesimi: «Puntiamo innanzitutto a mantenere il sindacato - dice Bernasconi, - perché crediamo che Marco Borradori abbia fatto bene il suo lavoro di sindaco di tutti: mai particolarmente schierato da una parte o dall’altra, sempre presente sul territorio e mettendoci sempre la faccia quando c’era da metterla, ad esempio per la questione dell’aeroporto». Discorso simile anche per gli altri due uscenti: «Michele Foletti ha fatto un lavoro importante sulle finanze cittadine, e sotto Lorenzo Quadri i servizi sociali funzionano veramente bene, e senza polemiche». L’obiettivo è dunque anche di mantenere i tre seggi nell’Esecutivo, cosa non scontata. Anche perché l’impressione è che PLR e PPD si siano ricompattati rispetto a un anno fa: «Noi guardiamo in casa nostra. Se gli altri partiti hanno candidato personalità importanti è un bene, perché vuol dire che Lugano si riconferma nel ruolo di città più importante del Ticino, e attrattiva. E una rosa forte di candidati rafforza il Municipio».

In cantiere nuovi strumenti

Come detto in entrata, la Lega rischia di essere la forza politica che potrebbe pagare di più la lontananza fisica dagli elettori: «Sopperire a questi momenti non si può - conclude Bernasconi, - ma abbiamo messo in cantiere nuovi strumenti: un sito rinnovato, una maggiore presenza sui social e una campagna di affissioni che si distanzierà da quelle tradizionale e incentrata su un messaggio positivo, perché secondo noi il momento lo richiede». Campagna che i vertici del movimento sono chiamati ad approvare proprio oggi.

Quattordici uscenti

Per il Consiglio comunale di Lugano la Lega presenterà una lista completa di 30 nomi: 14 uscenti (su 18: in quattro non si ricandideranno) e 16 volti nuovi: «Un bel mix tra giovani e persone con maggiore esperienza», commenta Bernasconi. In Legislativo, Lega e UDC correranno separate (quest’ultima assieme all’UDF).

©CdT.ch - Riproduzione riservata