La Lega non ci sta: «Quadri ha ricevuto il 25% di voti in più rispetto a Badaracco»

«Ancora una volta si è preferito riesumare la santa alleanza PLR-PPD-PS per impedire la nomina di Lorenzo Quadri». È una dura presa di posizione quella della Lega di Lugano alla nomina di Roberto Badaracco quale vicesindaco. Che viene definita «non solo sorprendente ma soprattutto irrispettosa della volontà dei cittadini». Il partito di via Monte Boglia si riferisce alle elezioni di aprile in cui «Lorenzo Quadri ha ricevuto ben il 25% di voti in più rispetto all’esponente del PLR». E tira pure in ballo la «maggiore anzianità di servizio e più esperienza».