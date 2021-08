In questi momenti, ancora segnati dal dramma, per forza di cose è ovvio guardare al passato, alle vittorie politiche, così come alle sconfitte. Per la Lega, però, Marco Borradori era soprattutto sinonimo di vittorie: dall’elezione in Consiglio di Stato del 1995 (fu il primo leghista a entrare nell’Esecutivo cantonale, per poi restarci quasi 18 anni) fino alla storica vittoria alle Comunali del 2013, quando con Borradori la Lega riuscì nell’impresa di strappare il sindacato di Lugano ai liberali radicali. E questo solo per citare i due esempi più eclatanti. Insomma - ma è quasi superfluo ricordarlo - Marco Borradori per la Lega era una vera e propria «macchina da voti».

Sin dalla morte del «Nano» la Lega sta ragionando sul suo futuro

È normale, dunque, che già nelle prossime settimane il Movimento di via Monte Boglia inizi a interrogarsi sul suo futuro senza Marco Borradori. E non solo perché era una «macchina da voti»; il sindaco di Lugano rappresentava, all’interno del Movimento, pure l’ultimo esponente della «vecchia guardia». Quella, per intenderci, che agli inizi degli anni Novanta al fianco di Giuliano Bignasca ha lanciato in maniera dirompente il Movimento nella scena politica cantonale. Nel corso dell’ultimo decennio sono infatti diversi gli «storici» esponenti deceduti: Flavio Maspoli, Giorgio Salvadè, lo stesso Bignasca, e infine, più recentemente, il fratello Attilio e Silvano Bergonzoli.

Va comunque detto che sin dal 2013, dalla morte del ‘‘Nano’’, unico presidente a vita del Movimento, la Lega sta ragionando sul suo futuro. In un primo momento la conduzione era stata affidata al fratello Attilio, poi affiancato dai cosiddetti «colonnelli» (di cui Borradori faceva parte) e infine al quadrunvirato (con Norman Gobbi, Michele Foletti, Boris Bignasca e Roberta Pantani).

Ora, l’ultimo capitolo della ‘‘trasformazione’’ della Lega è stato compiuto lo scorso giugno a Rivera, dove l’Assemblea straordinaria ha approvato i nuovi statuti del Movimento, andando così a sostituire quelli «storici» firmati il 1. novembre 1991 da Giuliano Bignasca, Flavio Maspoli e Mauro Malandra.

La Lega di trent’anni fa non è la Lega di oggi

Il nuovo assetto di cui la Lega si è dotata, oltre a un’assemblea dei soci, prevede una conduzione da parte di un consiglio esecutivo formato da sette persone, di cui quattro sono già note: i due consiglieri di Stato in carica (Norman Gobbi e Claudio Zali), il consigliere nazionale (Lorenzo Quadri) e il capogruppo in granconsiglio (Boris Bignasca). Le altre tre persone che completeranno il consiglio saranno invece elette per un quadriennio dall’Assemblea nel corso del mese di settembre. Una volta formato il consiglio, i sette nomineranno poi al proprio interno un coordinatore. Ergo: una nuova guida per la Lega. Ma, al di là del nuovo assetto, resta il fatto che il Movimento di via Monte Boglia è ormai orfano della sua «vecchia guardia» e sarà in qualche modo costretto a cambiare, ad adeguarsi. Non a caso, anche lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi, al termine dell’assemblea dello scorso giugno a Rivera, aveva affermato al Corriere del Ticino che «il Ticino di trent’anni fa non è il Ticino di oggi. Così come la Lega di trent’anni fa non è la Lega di oggi».

