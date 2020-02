Non è un bel periodo per l’aeroporto di Agno. Ma ieri la musica è cambiata, almeno per una mattina. E la musica è stata quella di Alessandro Martire, pianista comasco che, per presentare il suo nuovo singolo «Lej», ha scelto proprio l’aeroporto luganese per un evento unico nel suo genere. Il fortunato pubblico ha infatti potuto assistere a un concerto in pista dove Martire, reduce da una lunga tournée internazionale, ha proposto alcuni brani del suo album di prossima uscita «Share the world». Un ancora più fortunato pubblico ha invece assistito a una breve, ma suggestiva, performance ad alta quota dove il 28.enne musicista ha mostrato un talento più forte delle turbolenze dovute alle condizioni meteorologiche non ottimali. Tra gli spettatori che hanno partecipato alla particolare mattina musicale anche qualche volto noto della politica locale, come il sindaco di Lugano Marco Borradori e quello di Morcote Nicola Brivio, oltre alla deputata Roberta Passardi e il consigliere comunale luganese Rodolfo Pulino, questi ultimi presenti come pubblico interessato, essendo rispettivamente presidente e segretario dell’associazione AvioTicino. In effetti, quello di sabato è stato indirettamente uno spot positivo per l’aeroporto di Agno, con lo stesso Martire che, nell’intervista concessa al Corriere del Ticino (nel VIDEO), ha apprezzato la funzionalità e il panorama suggestivo offerto dalla struttura.