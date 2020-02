Per molti luganesi è una vera e propria istituzione nel magico mondo della letteratura infantile e ora rischia di scomparire. Stiamo parlando della libreria per bambini e ragazzi Lo Stralisco di Viganello. La storica proprietaria, Valeria Nidola, dopo 40 anni di lavoro vuole andare in pensione e cerca un acquirente. Lo ha annunciato su Facebook lanciando un appello: «Lo Stralisco non può chiudere: chi vuole buttarsi in questa splendida avventura?».