In aprile, alle elezioni cantonali, la lista «Più Donne» è stata tra le grandi sorprese, ottenendo due seggi (Tamara Merlo e Maristella Patuzzi) e il 2,1% dei voti. Proprio la coordinatrice, Tamara Merlo, ci ha confermato di voler presentare la lista anche alle ormai imminenti elezioni comunali di Lugano, che si terranno il 5 aprile. Una lista, ci ha spiegato la granconsigliera, che correrà sia per il Municipio che per il Consiglio comunale. «Sto ultimando la ricerca delle candidate e dei proponenti e poi la depositeremo». C’è tempo, lo ricordiamo, fino al 27 gennaio. Tamara Merlo sarà della partita, mentre ancora non è noto se in campo scenderà anche Patuzzi (che a Lugano è stata consigliera comunale per i Verdi).