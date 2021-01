Basta dare un’occhiata al numero di posteggi liberi negli autosili comunali e nelle zone di parcheggio blu e bianche della città per accorgersi che non è una giornata come le altre. È lunedì 18 gennaio 2021 e, dopo settimane di chiusure che hanno interessato solo alcuni fornitori di servizi, lo stop alle attività commerciali non essenziali è realtà. Per la prima volta da mesi, l’aria che si respira a Lugano assomiglia a quella della scorsa primavera. C’è però una grande differenza: è una situazione già vista. Commercianti ed esercenti sanno che pianificare è difficile, quasi impossibile, e che tutto può cambiare molto in fretta. Come fanno da più di un mese diversi bar e ristoranti con il servizio take-away, anche i negozi si sono organizzati attivando il servizio click and collect: la possibilità...