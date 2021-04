Con Michele Bertini, capodicastero Servizi urbani ci siamo intrattenuti in merito al comunicato stampa reso pubblico dall’Esecutivo, in cui si annuncia l’inizio dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del parco della villa e che si prevede si concluderanno in dicembre. Un’operazione di rinverdimento - investimento previsto, 900 mila franchi - che rientra in un quadro strategico generale che ha visto il legislativo, durante il quinquennio, operare su più fronti sia per arricchire il Comune di aree di svago, sia per riqualificare i parchi urbani.

I lavori di rinverdimento non iniziano e non terminano con Villa Costanza. Michele Bertini ci ha snocciolato una lista delle opere in divenire che riguardano le aree di svago e i parchi urbani presenti sull’esteso territorio comunale. Per le aree giochi, proprio da oggi è agibile il parco giochi Cugnolo a Maglio di Colla, completamente rinnovato e comprendente nuovi attrezzi ludici. Lavori in corso, invece, in via Industria a Pregassona, con interventi di rifacimento completo e ampliamento, che comprenderanno nuovi giochi, due campi da calcio e uno da basket, una palestra all'aperto corredati di illuminazione pubblica, viali e pavimenti, unitamente a bagni e orti pubblici, un nuovo frutteto e decine di nuovi alberi e arbusti; lavori analoghi alla Gerra, previsti una palestra all'aperto, viali e pavimenti a loro volta decorati con nuovi alberi e arbusti. A partire dall’estate, in via Pico a Cassarate si procederà al rifacimento completo dell'area giochi, che vedrà la nascita tra le altre cose di una palestra all'aperto e di un dog park; come pure a Pazzallo-Valsagra, dove verrà realizzato il nuovo parco giochi. A Cadro, ex Municipio, e in via Brentani a Lugano, la realizzazione delle aree di svago dovrà attendere rispettivamente l’approvazione della domanda di costruzione e l’avanzamento del cantiere privato.