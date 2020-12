Quando lo scorso gennaio vennero spente le luci di «Lugano Città del Natale», nessuno poteva immaginare cosa da lì a pochi mesi avrebbe cambiato il modo di vivere di tutti noi e la nostra quotidianità. Ancor prima che la pista di pattinaggio, lo scivolo per slittini, le luci per il video mapping ed il presepe venissero smontati e riposti con cura nei magazzini, l’associazione Vivi Lugano era già all’opera per programmare nuovi eventi che potessero coinvolgere i cittadini e i visitatori di Lugano in occasioni di piacevole vicinanza ed allegria. Uno di questi progetti era proprio «Lugano Città Del Natale 2020», un’idea per la quale Vivi Lugano ed il Municipio cittadino erano già pronti da tempo con nuovi concetti che potessero trasformare la città in un vero e proprio mondo natalizio.