All’interno del corpo di Polizia Ceresio Sud, con sede a Paradiso, una mail ha acceso gli animi. Una comunicazione – quella inviata dal comandante giovedì mattina a tutti gli agenti – che ha, di fatto, portato ad attivarsi anche i sindacati i quali hanno chiesto delucidazioni al Municipio e non escludono la possibilità di sporgere denuncia. La vicenda, ci spiegano fonti ben informate, si inserirebbe in un periodo dove l’ambiente all’interno del corpo non sarebbe totalmente sereno. E la mail inviata, in tal senso, non avrebbe giovato. Il tutto ruota attorno a un agente che, certificato medico alla mano, ha annunciato negli scorsi giorni un’assenza per comprovati motivi di salute. Assenza che sarebbe stata mal digerita dal comandante – prossimo al pensionamento – il quale, come detto, giovedì...