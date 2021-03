Ad Ascona, la notizia dell’introduzione della mascherina obbligatoria all’aperto non ha suscitato, tra i commercianti del comune lacustre, particolare preoccupazione per un eventuale conseguente calo del turismo. «Chi viene qui, ama Ascona per quello che è e la mascherina non sarà un deterrente», ci ha detto ieri la venditrice di un negozio sul lungolago. Oggi, il Municipio di Lugano e quello di Locarno hanno comunicato l’intenzione di introdurre la stessa misura. Nella città sul Ceresio, il provvedimento riguarderà, i prossimi weekend e la settimana di Pasqua, le zone del centro storico, del lungolago e della stazione, nella fascia oraria dalle 10 alle 19.

Ma come reagiranno i potenziali fruitori a questa novità? Ne abbiamo parlato con il presidente della Società dei commercianti di Lugano Rupen Nacaroglu (nella foto piccola) che non si dice contrario all’obbligo di mascherina ma esprime comunque qualche perplessità sull’applicazione della norma. «Non penso che qualcuno intenda annullare la propria prenotazione a causa dell’introduzione di quest’obbligo, mi chiedo però se sia davvero necessario», sostiene Nacaroglu. «Il rischio di contagio all’aperto è molto basso, e non sono convinto che i casi diminuiranno grazie a questo provvedimento. Le persone che fanno parte delle fasce a rischio vengono man mano vaccinate: si dovrebbe quindi gradualmente iniziare a prendere i provvedimenti in base, non ai contagi, ma alle ospedalizzazioni, che rappresentano ora un dato più significativo», continua il presidente dei commercianti cittadini.

Una regola di difficile applicazione

Detto ciò, considerando le opzioni finora proposte, Nacaroglu non ha dubbi: «Meglio la mascherina all’aperto che chiudere di nuovo». «Da presidente della Società dei commercianti, tuttavia, qualche preoccupazione c’è: ci chiediamo se la misura sia strettamente necessaria. All’interno dei locali, la regola è in vigore da tempo e, anche all’esterno, molti la mascherina la indossano già. Da avvocato, mi chiedo inoltre come si possa far rispettare a dovere questo provvedimento dal momento in cui la ristorazione è limitata e la gente consuma in piedi. Vuol dire che non si potrà passeggiare con in mano un gelato?».

Sull’applicazione della misura, insomma, c’è qualche perplessità ma in conclusione Nacaroglu non ha dubbi e torna sul principio che, dal punto di vista dei commercianti, ciò che va assolutamente scongiurato è un’altra chiusura dei negozi e, sperando nel bel tempo, la mascherina rappresenta oggi il male minore.

