Finisce in una scarpata: 66.enne in pericolo di morte

gravesano

L’uomo, un cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre, in provenienza da Arosio, circolava in discesa sulla strada cantonale in direzione del centro paese - Rimasto intrappolato nell’auto, per liberarlo si è reso necessario l’aiuto di una pinza idraulica «Libervit»