«Finalmente, dopo 4 anni e due mesi, emerge la verità, ovvero che mi sono semplicemente scattato due selfie mentre ero nella mia auto privata». C’è, evidentemente, del sollievo nelle parole dell’agente di polizia, oggi 40.enne, che nel 2017 finì nella bufera. Un sollievo dettato dal fatto che la Corte di appello e dei reclami penali (CARP) l’ha prosciolto da (quasi) tutte le accuse. Il tutto ruota attorno al caso della ragazza – allora 17.enne – che guidò l’auto di un collega. Non solo, all’epoca dei fatti aveva altresì sostenuto che, insieme al 40.enne, in quel periodo aveva effettuato una perquisizione alla pensilina di Lugano indossando una maglietta delle forze dell’ordine. Fatti ritenuti gravi per i quali venne aperta un’inchiesta che sfociò in due condanne.

Nei confronti del primo agente,...