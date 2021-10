La municipale Karin Valenzano Rossi non aveva intenzione di mancare di rispetto al Legislativo. E nemmeno si è rifiutata di rispondere alle domande poste in relazione all’intervento della polizia cittadina, con anche l’utilizzo di proiettili di gomma, del 17 settembre scorso nel parco di Villa Saroli durante una movimentata festa giovanile non autorizzata. Lo chiarisce lei stessa in una presa di posizione che segue le critiche mossegli dai vertici del PS.

Disturbo della quiete pubblica

La responsabile del Dicastero sicurezza spiega che «la musica fatta sentire a margine della risposta in Consiglio comunale non era legata all’utilizzo di proiettili di gomma bensì volta a spiegare quale grado di disturbo dell’ordine e della quiete pubblica fosse ancora un corso all’1 di notte». E sulle modalità d’uso dei proiettili di gomma Valenzano Rossi rammenta le direttive dell’Istituto svizzero di polizia. Mentre in merito a chi ritiene che quella sera nel parco ci fosse solo «un gruppo di giovani riuniti che non arrecavano alcun disturbo», la municipale parla di «immagine lontana dalla realtà veicolata troppo spesso, rispetto invece all’immagine distorta di una polizia che sarebbe inutilmente violenta e aggressiva».

Si è cercato il dialogo

Ricorda comunque che «la polizia ha reagito quando si è trovata accerchiata e oggetto di lancio di sassi dopo aver spento e portato via il generatore per la musica a tutto volume e questo dopo svariate ore in cui aveva cercato il dialogo e chiesto di ridurre e cessare i rumori molesti. In Consiglio comunale mi sembrava importante dare un’immagine corretta anche al Legislativo di quanto accaduto quella notte rispetto ai disturbi arrecati alla popolazione». Ma fa anche un po’ d’autocritica: «Posso comprendere che la scelta di risposta all’interpellanza considerata troppo succinta non fosse ideale e porto a casa volentieri l’invito a voler essere maggiormente espositiva nelle risposte alle interpellanze».

Fuorviante

Insomma Valenzano Rossi trova fuorviante «mettere in relazione la riproduzione della musica con la ragione dell’uso dei proiettili di gomma. Così come è fuorviante che l’Esecutivo non voglia rispondere alle domande sull’ex macello «quando invece sappiamo che la realtà è che il Municipio - malgrado voglia fortemente poterlo fare - non può rispondere sulla base di un preciso ordine del Ministero pubblico». E aggiunge che è un «peccato davvero constatare che è in atto una vera e propria caccia alle streghe, demonizzando gli agenti di polizia che sono chiamati semplicemente ad assolvere il loro compito e santificando invece coloro che non rispettano le regole e le istituzioni».

Conclude sperando che «le posizioni possano stemperarsi se si vuole davvero trovare una soluzione al problema della mancanza di spazi per i giovani e per iniziative autonome - tema reale e centrale - e alla relativa convivenza con la popolazione tutta».

