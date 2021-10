«Non fa rumore, non fa fumo, non fa odore». È questa la novità sulle rive del Ceresio. Un’imbarcazione elegante, silenziosa e pulita, in tutti i sensi. La Motonave Ceresio 1931 è infatti stata resa elettrica al 100% e ieri, sabato 23 ottobre, ha compiuto il suo viaggio inaugurale, accompagnando i suoi passeggeri da Lugano a Gandria passando per San Rocco. Ed è stato un successo: i passeggeri erano entusiasti, anche grazie al meteo più che favorevole.