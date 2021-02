Immaginate di essere dei musicisti (ma questo vale per quasi tutte le arti) e di farlo non come hobby ma come professione. Siete partiti da Lugano, che di sicuro non è il posto più facile in cui muovere i primi passi, avete fatto 10 anni di gavetta suonando in giro per l’Europa per pochi spiccioli e quando finalmente guadagnate abbastanza per arrivare (a fatica) a fine mese ecco che la pandemia vi costringe a restare a casa per un anno. Niente più concerti, che sono la vostra principale forma di reddito visto che i dischi non li compra più nessuno e che da Spotify non arrivano che le briciole. Ma non è solo questione di soldi. Stare fermi per un anno - in quel mondo - significa rischiare di «venir dimenticati». Uscire dal giro. La situazione è tragica e c’è già chi ha deciso di rinunciare...