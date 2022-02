La pandemia sta per finire, il gruppo Level scalpita

L’oramai imminente abolizione del certificato COVID è un grande passo verso il ritorno alla vita pre-pandemica. Un avvenimento che, va da sé, attendiamo tutti da oltre due anni. Il mondo della ristorazione è stato senza ombra di dubbio uno degli ambiti maggiormente toccati dalle chiusure e dalle restrizioni. Con quali sentimenti, ora, il settore sta affrontando questi ultimi passi verso l’agognata normalità? Per capirlo meglio abbiamo parlato con Andrea e Roberto Montini, proprietari di numerosi locali tra ristoranti, bar e discoteche tra Svizzera e Italia. In generale, i due fratelli si sono detti molto felici per l’abolizione del certificato 2G e 2G plus: «È un ulteriore passo per tornare alla normalità». A risponderci, nell’intervista sottostante, è stato Andrea.

Come avete affrontato questi...