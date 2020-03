Se in carne ed ossa dobbiamo stare a casa, con la mente nessuno c’impedisce d’immaginare una bella camminata da Paradiso fino a Gandria. E visto che stiamo immaginando, facciamolo bene: aggiungiamo al percorso due tratti che ancora non esistono ma per i quali, nelle scorse settimane, ci sono stati dei passi avanti. Il primo è il collegamento fra il parco Ciani e la Lanchetta, legato a una collaborazione fra Città e Società Navigazione di cui avevamo scritto la scorsa estate. L’ente pubblico vuole creare una passerella che permetta ai suoi futuri utenti di «scavalcare» il fiume, il Lido e il cantiere navale e di restare così vicino al lago, evitando di risalire fino a viale Castagnola. L’azienda, dal canto suo, è decisa a valorizzare e sviluppare gli spazi di sua proprietà realizzando, tra le...