In attesa di poterla effettivamente percorrere - ci vorrà ancora qualche anno - la passeggiata che costeggerà il lungolago per circa settecento metri a Melano sulla carta cammina più o meno spedita. Ieri il Comune ha riferito di «importanti passi avanti per il collegamento dei comparti Santa Lucia (all’altezza del Lido comunale) e Panico (a sud del Comune)». «Il progetto di massima - continua la nota - ha ottenuto il nullaosta dei servizi cantonali».

Parte di un’idea più ampia

La passeggiata è parte di un più ampio progetto che mira a creare un percorso di mobilità dolce ciclopedonale ininterrotto da Maroggia a Capolago sulla sponda est del Ceresio. Il completamento del tratto fra Melano e Capolago è quello che si annuncia come più difficile, anche perché è previsto del deposito di materiale...