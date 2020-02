Passato, presente e futuro si sono incontrati in via La Santa a Viganello. Il passato – che in verità somiglia al presente, da quanto è vivo il ricordo di quello che è successo il 17 dicembre – ha il volto di Matteo Cantoreggi, il trentacinquenne picchiato e ucciso in una stanza della pensione La Santa. Nei giorni scorsi una cinquantina di persone ha partecipato a una fiaccolata in ricordo di Matteo contro la violenza, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire ruoli e responsabilità dei due uomini arrestati con l’accusa di assassinio.



In cerca di normalità

Dopo la tragedia la pensione aveva chiuso, ma pochi giorni fa – ed eccoci al presente – ha riaperto con una nuova gestione che si occuperà anche del ristorante, come conferma il proprietario dello stabile. È comunque un progetto a tempo: per quell’edificio e le sue immediate vicinanze i piani sono diversi. Sia quelli dei proprietari, sia quelli della Città.



Più qualità urbana

Veniamo quindi al futuro, anticipato da una proposta pianificatoria appena pubblicata dal Municipio e consultabile sul sito della Città sotto «Albo» e «Piano Regolatore». L’intenzione, in sostanza, è quella di riordinare sulla carta e riqualificare nella realtà la zona tra le vie Merlina e La Santa. Per prima cosa eliminando il collegamento viario fra le due strade. In questo modo, per gli automobilisti, via Merlina diventerà un vicolo cieco, ma non finirà con un muro: sono infatti previsti una piazzetta di giro e una zona pedonale accessibile a tutti che andrà ad aumentare la qualità urbana dell’area. Inizialmente era prevista una vera e propria piazzetta pubblica, ma le geometrie della variante l’hanno resa irrealizzabile e la Città si è accontentata di una piccola superficie ad uso pubblico coperta da un portico.



Futuro accademico

Il portico fa parte dell’edificio di sette piani che prenderà il posto della pensione La Santa, destinata alla demolizione. Ospiterà una residenza per studenti: un genere di struttura di cui c’è e ci sarà ancora di più bisogno, vista l’imminente apertura del nuovo campus. I promotori avevano chiesto la licenza due anni fa, ma un’incongruenza con il Piano regolatore aveva bloccato tutto e i privati, d’accordo con il Comune, avevano deciso di rifare il progetto. Con la variante, se approvata, l’incongruenza cadrà e i privati potranno riproporre la loro visione.