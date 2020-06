Quella di Radio Caroline è una storia incredibile. Gloriosa. Non a caso nel 2009 ha ispirato il film «The Boat That Rocked» (in italiano «I love Radio Rock») con Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth Branagh e January Jones. Nel 1964 Ronan O’Rahilly, un manager musicale stufo del monopolio radiofonico della BBC in Gran Bretagna e del controllo delle case discografiche sull’allora emergente fenomeno della musica pop e rock, comprò una vecchia e sgangherata nave cargo (la MV Mi Amigo, battente in passato perfino la bandiera della Kriegsmarine tedesca) e la portò in acque internazionali nel canale della Manica, dove iniziò a trasmettere. All’inizio furono soprattutto i Bealtes, gli Stones e i Kinks. Ma poi anche coloro che la BBC faceva più fatica a mandare in onda: i Pink Floyd di Syd Barrett, Soft Machine e Caravan, i Cream, i Led Zeppelin. Sul suo esempio le radio pirata proliferarono nel Regno Unito (basti pensare a Radio London) e poi, negli anni Ottanta, in Italia. E mentre tutte chiusero, su pressione del Governo, Radio Caroline continò a trasmettere, arrivando a un certo punto a poter contare su 20 milioni di radioascoltatori.