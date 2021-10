A Lugano sono tornati i mercoledì della polenta: un piatto che scalda lo stomaco e in questo caso anche il cuore. È soprattutto al cuore che tengono i volontari del Circolo anziani di Pregassona: vogliono che la loro Ca’ Rossa continui a essere un punto di riferimento sociale per le persone più fragili. Ci siamo andati.Ricordando i vigneti La sede dell’associazione è in cima a viale Cassone, appena sotto le scuole: un buon punto da cui osservare la città che cambia. E attorno alla Ca’ Rossa è cambiata tanto. «Qui ci giocavo quando ero un ragazzino: era tutto un vigneto» ricorda Marco Ranzi, presidente del Circolo. «Un tempo la nostra sede veniva utilizzata come deposito. Poi era diventata una fabbrica di tappeti, ma un incendio l’aveva distrutta dopo pochi giorni. Infine era stata una scuola».È...