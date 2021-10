Dopo l’intervallo forzato dello scorso anno, dovuto alle restrizioni, riprendono i Convegni del Circolo Culturale Nuova Antologia di Lugano. Il dialogo e il confronto nella politica conducono alla proposta e alla realizzazione di programmi e progetti per la collettività. Sarà un’occasione questa per conoscere come politici e amministratori possono trovare strade comuni per il bene e il progresso civile. Il titolo dell’incontro, che si terrà sabato 9 ottobre dalle 10.30 alle 12 nella sala 1 al terzo piano del LAC a Lugano, richiama Marco Borradori, che come Consigliere di Stato e poi come Sindaco partecipò a tutti i convegni con una presentazione o una sua relazione. Borradori, che era anche Socio del Rotary Club Lugano, aveva come orizzonti prediletti quelli più sereni. Con il tema proposto, questo convegno sarà anche un omaggio alla sua personalità politica ma non un convegno su di lui, anche se sarà dovutamente rievocato partendo una frase che scrisse in un suo post su Facebook per un convegno del Circolo: «Il contemporaneo ha valore quando alla base vi sono delle radici solide, perché non può vivere di sole provocazioni». Relatori dell’incontro Salvatore Maria Fares, direttore del Circolo Nuova Antologia, il sindaco di Lugano Michele Foletti, il vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco, il presidente dell’Associazione Carlo Cattaneo Giancarlo Dillena, il sindaco di Locarno Alain Scherrer, il municipale e presidente emerito del Consiglio degli Stati Filippo Lombardi e la municipale Cristina Zanini Barzaghi.