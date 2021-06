Sono chiamati «gruppi di picchetto rafforzato» e sono formati da elementi della magistratura e della polizia giudiziaria. L’obiettivo? Gestire eventuali disordini. Ne era stato creato uno, mesi fa, dopo l’annuncio dello sgombero dell’ex Macello a Lugano. Sgombero divenuto realtà sabato 29 maggio, cui ha fatto seguito la demolizione nella notte di domenica 30 maggio . Il «Caffè», nella sua edizione odierna, rivela che il «gruppo di picchetto rafforzato» dell’ex Macello il giorno prima dello sgombero aveva fatto il punto, sapendo della manifestazione indetta dagli autogestiti. «Erano stati pre-allertati alcuni procuratori, ovvero chiesta la loro disponibilità tra sabato e domenica» si legge nell’articolo. «Si era data una «rinfrescata», per così dire, alla procedura prevista. Polizia giudiziaria e magistratura, alla vigilia della manifestazione di sabato, erano dunque pronti a intervenire. Intervenire nel caso di atti di violenza, detto in una sola parola, di reati gravi. Non vandalismi, non insulti, non minacce... E ancora venerdì, cioè il giorno prima, nessuno aveva messo in conto la possibilità di uno sgombero o di una demolizione. E nessuno, ed ecco il fatto strano e nel contempo grave, nel corso del pomeriggio di sabato, della sera e delle prime ore di domenica, quando, a partire dalla 1.30 il Molino è stato demolito, ha ufficialmente informato di quanto stava accadendo. Né la magistratura, né il gruppo di picchetto rafforzato, né il procuratore di picchetto (cioè il magistrato di turno), né il procuratore generale». Il Caffè, leggiamo, lo ha verificato da una fonte qualificata.

Non essendo stati consumati reati gravi, non c’era nessun obbligo formale da parte della polizia di informare la magistratura. «La violazione di domicilio (l’occupazione dell’ex Vanoni, ndr) non è stata tale da richiedere interventi particolari. La polizia è intervenuta perché la proprietà, una Fondazione, attorno alle 19-19.30, ha fatto denuncia. Ma altri reati, quantomeno gravi, non sono stati consumati». La decisione di sgomberare il Molino, tuttavia, è avvenuta dopo l’occupazione dell’ex Vanoni e allora il domenicale si chiede se esista un nesso fra le due cose. E, soprattutto, quale sia. «Ufficialmente nessuna, si è subito commentato nei corridoi del Palazzo di giustizia. E, soprattutto si è detto, forse si sarebbe potuto avvisare il procuratore di picchetto e il gruppo rafforzato». E ancora: «Se per lo sgombero il Municipio di Lugano ha dato a maggioranza il proprio ok, così non è stato per la demolizione. La polizia ha solo comunicato al Municipio, attorno alle 22.15, di voler procedere alla demolizione del tetto del Molino. Per ragioni di sicurezza. Per evitare che alcuni autogestiti potessero salire sui tetti per protestare. Il Municipio, sempre a maggioranza, ha detto sì. Ma solo per salvaguardare l’incolumità delle persone. Com’è che si è arrivati alla demolizione totale? E perché nemmeno per la decisione di abbattere il tetto si è informato il gruppo di picchetto rafforzato o il magistrato di turno?».