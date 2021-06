La Polizia comunale di Lugano smentisce quanto comunicato in giornata dal sindacato UNIA , secondo il quale una delle tre ditte intervenute sabato notte nella demolizione dell’ex Macello sarebbe stata avvisata già alle 17.50 di sabato, prima dell’occupazione dell’edificio ex Vanoni.

«Il Comando Polizia Città di Lugano smentisce categoricamente quanto apparso sui portali online, che un membro del Comando abbia preavvisato una o più ditte alle ore 17:50 di sabato 29 maggio 2021, cioè prima che avvenisse l’occupazione dello stabile in via Simen. Essendoci un’inchiesta in corso non saranno rilasciate ulteriori informazioni».