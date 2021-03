Foce. A distanza di giorni, la parola è ancora sulla bocca di tutti. Soprattutto perché, nel frattempo, i contorni del maxi-assembramento sembrerebbero più chiari. Primo: la polizia non è intervenuta per disperdere la folla. Anche perché, fa notare una fonte vicina agli inquirenti, «c’erano a dir tanto sedici agenti a fronte di quasi mille persone». Semmai, le autorità sono state più volte sollecitate sull’arco della serata e, soprattutto, non soltanto alla Foce. «Era stata segnalata una rissa anche alla Pensilina, poi sfociata in un’aggressione con rapina».

Nel bailamme generale, la fonte parla anche di un agente di sicurezza minacciato dai presenti lungo il Cassarate e, ancora, di una prima e una seconda rissa proprio alla Foce. L’obiettivo della polizia, dunque, era scortare l’ambulanza. La seconda rissa sarebbe esplosa proprio mentre i sanitari stavano andando via. «C’era un ragazzo a terra, veniva preso a calci, gli agenti hanno provato a separare i protagonisti». All’improvviso, la situazione in generale è degenerata. E la polizia si è trovata circondata. «La parte peggiore era in zona Osteria del Porto, per fortuna molti ragazzi erano semplicemente curiosi o si sono limitati alle parole». Altri, aggiunge la fonte, si sono adoperati affinché i più facinorosi interrompessero il lancio di bottiglie verso le autorità. «Alla fine, addosso agli agenti sarebbero potute piovere molte più bottiglie. Ma è stato qualcosa di impressionante, un’inciviltà che si vedeva solo alle partite».

Va detto che l’aggressione alle forze dell’ordine è stata perpetrata da una ventina di persone al massimo. Una minima parte, insomma, rispetto agli ottocento («forse mille») giovani presenti. «Va sottolineato, ad ogni modo, che la polizia ad inizio serata non aveva la minima intenzione di intervenire. Soprattutto, non ha provato in alcun modo a disperdere l’assembramento. È intervenuta solo per evitare che qualcuno ci lasciasse le penne».

