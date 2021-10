L’inchiesta sulla parziale demolizione dell’ex Macello si avvia verso la conclusione, ma emergono alcuni dettagli che potrebbero aiutare a fare un po’ più chiarezza – o forse, a ben guardare, a complicare ulteriormente il quadro – su quanto accaduto quella notte tra il 29 e il 30 maggio.

I piani dettagliati

Ma occorre fare un passo indietro, due mesi e mezzo prima. Era l’8 marzo, quando in stazione a Lugano si assistette a uno scontro tra la polizia e alcuni manifestanti (alcuni erano del Molino, ma non c’erano solo loro). Tre giorni dopo, giovedì 11 marzo, il Municipio decise di sgomberare l’ex Macello. È probabilmente allora – per prepararsi all’azione – che la Polizia cantonale, tramite la PolCom, chiese e poi ottenne i piani dettagliati dell’area e i particolari relativi ai gradi di protezione...