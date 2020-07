Pornografia e somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Due accuse pesanti, che lette così possono lasciar pensare ad altro. Accuse che, per esempio, figurano nei casi di pedofilia, quando uomini adulti invitano a casa ragazzini per poi offrire loro dell’alcol e mostrare video a luci rosse. «È un aspetto che il Ministero pubblico ha travisato. Essere condannati per questi reati significa segnare a vita l’imputato», ha sottolineato l’avvocatessa Lucrezia Serafino. «E appunto - ha ribadito la legale - di solito si parla di adulti e di ragazzini. Bisogna soppesare i fatti: il mio assistito aveva 23 anni (gli altri 15 e mezzo, ndr) e si è presentato a un incontro con tre birre, di cui una per sé». Arringa difensiva che ha convinto il giudice Amos Pagnamenta, che ha deciso...