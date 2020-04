È difficile. Diventa sempre più difficile. Infatti, durante il fine settimana, Lugano somigliava a quella che è sempre stata nei pomeriggi soleggiati di primavera, prima che l’espressione «state a casa» irrompesse nella nostra quotidianità. Le direttive sanitarie sono ancora valide, anche se sui marciapiedi la distanza sociale è un’utopia e i cittadini non sembrano dannarsi più di tanto per rispettarla, nemmeno quelli che corrono a grandi falcate e grandi respiri. Sono ancora in vigore anche le chiusure delle aree di svago, ma le persone sono riuscite a organizzarsi nelle immediate vicinanze, scoprendo angoli a cui prima non davano molta importanza. Uno dei più gettonati, per fare un esempio, è la riva pubblica tra l’Hotel Seegarten e il ristorante Artè: quattro panchine in mezzo alle barche,...