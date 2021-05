Oggi la sezione della Svizzera italiana del WWF ha consegnato il premio «Fossil-Free», edizione 2020, alla startup luganese TicInsect. Il premio, assegnato in concomitanza con lo Sciopero per il futuro, è un riconoscimento per le aziende che si impegnano ad abbandonare le energie fossili. Nel caso di TicInsect, «per il suo impegno nell’essere parte attiva di un’economia che si basa su risorse rinnovabili, contribuendo a raggiungere l’obiettivo delle emissione zero entro il 2040, in modo da scongiurare una crisi climatica globale». Vediamo come, con la fondatrice Elisa Filippi.

La protagonista

«Di utilizzare gli insetti nella filiera alimentare se ne parlava già quando studiavo - dice Filippi, ingegnere agronomo di formazione, - ma in Europa ci sono voluti oltre vent’anni prima che la questione venisse legiferata. In Svizzera il nostro prodotto può essere venduto solo dal 2017, ed è lì che ho deciso di tentare questa strada, dando sfogo a un tarlo che mi rodeva da vent’anni».

L’insetto, in questo caso, è la mosca soldato nera (Hermetia Illucens), grazie alla quale «si può creare nuova materia prima dai rifiuti»: proteine, biocarburante e fertilizzante. «E l’intero processo richiede minime risorse in termini di acqua, suolo, ed emissioni di CO2».

La fondatrice di TicInsect Elisa Filippi.

Come funziona

La parola chiave è «economia circolare». In una struttura chiusa, le mosche vengono fatte riprodurre e le uova raccolta e spostate in casse contenenti scarti organici. Il cibo invenduto dell’industria alimentare, di negozi e ristoranti, per capirci. Le uova diventano presto larve. Larve voraci, che per una decina di giorni non fanno altro che mangiare i rifiuti. Larve che, per 10 tonnellate di rifiuti, producono una tonnellata di proteine, mezza tonnellata di olio per biocarburante e due tonnellate di fertilizzante per l’agricoltura. L’ultimo è prodotto naturalmente dalle larve, mentre i primi due sono presi dalle larve stesse, che prima di diventare mosche vengono abbattute e lavorate. Le proteine in particolare sono destinate all’allevamento e al cibo per animali, «evitando di depredare mari e sovrasfruttare le terre arabili». Vengono in pratica prodotte materie prime senza utilizzare materie prime, e così facendo diminuendo le emissioni di CO2. E non si butta via niente: anche le mosche adulte possono tornare utili per estrarne cheratina dal carapace: «È un processo zero waste».

Gli unici in Svizzera

«Siamo gli unici in Svizzera a fare questa cosa», dice Filippi. Anche perché nell’ambito degli insetti la Confederazione si sta muovendo in modo più prudente che il resto del mondo. Per esempio, secondo Filippi non vi sarebbero ostacoli per cui le larve di mosca possano essere utilizzate anche per l’alimentazione umana - pratica dimostrata oggi da Filippi stessa, che ne ha mangiate alcune - ma in Svizzera non vi sono ancora le basi legali per procedere in questo senso. «E a differenza dei paesi limitrofi, la nostra filiera deve stare in una struttura chiusa, perché la Svizzera non ha ancora riconosciuto le mosche soldato come specie autoctona». Non lo sono, in effetti, ma sono presenti sul nostro territorio da ormai cinquant’anni. «E non sono una specie infestante». Infine: per ora TicInsect può ricevere rifiuti organici solo se «incontaminati». Vale a dire non provenienti dagli scarti delle economie domestiche.

Il contesto

«Il settore alimentare - spiega Filippi - è quello con il maggior impatto ambientale in Svizzera». Ogni anno nella Confederazione vengono prodotti 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti alimentare, il 39% dalle economie domestiche e il 37% dall’industria alimentare. Di questi, 500.000 tonnellate finiscono negli inceneritori, una cosa «inaccettabile dal punto di vista economico e ambientale», afferma Filippi. Gli altri vengono usati per il compost o per gli impianti di biogas: soluzioni migliori ma comunque ambientalmente meno virtuose di quella proposta dalla nostra interlocutrice.

Una fase delicata

TicInsect oggi si trova in una fase delicata della sua crescita. È attualmente incubata nell’USI Startup Centre sito nel nuovo campus di Viganello - dove hanno sede gli uffici - e ha un piccolo impianto pilota in una struttura chiusa a Tesserete. L’obiettivo del 2021 è quello di riuscire a vendere per la prima volta la propria produzione. Per farlo servirà però ingrandirsi e trovare nuovi spazi in modo da riuscire a generare fra le 100 e le 500 tonnellate l’anno di prodotto. «Abbiamo già un cliente interessato e siamo in trattativa con una struttura in Ticino per una nuova sede». Il passo successivo, con orizzonte 2023, sarà quello di crescere ancora, generando 2.000 tonnellate di prodotto all’anno: «Lì diverremmo davvero produttivi». Per farlo serviranno però iniezioni di capitale, meglio se da finanziatori importanti. A oggi TicInsect ha tre unità lavorative a tempo pieno e due stagiste.

Cambio di paradigma

Un’altra sfida per la startup luganese, a mente di Filippi, è scontrarsi con l’esistente: «La nostra proposta comporta un cambio della filiera molto importante. Un cambio dei rapporti economici e dell’approvvigionamento delle materia prime». Un cambio di paradigma, in altre parole. Virtuoso per il pianeta, ma capace di scombussolare sistemi acquisti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata