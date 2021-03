La conferenza stampa in cui l’agenzia NQC ha fatto il punto sui progetti in corso è stata anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Progetti oggi e costruisci fra vent’anni. Ma avremmo volentieri fatto a meno di fare passare così tanto tempo». Parole di Roberto Lurati, presidente dell’agenzia NQC, e riferite ai ritardi di natura procedurale legati alla pianificazione del quartiere. Lamentele fatte proprie anche dagli altri presenti e spesso evocate negli ultimi anni anche in altre occasioni dagli Enti pubblici, che tendenzialmente chiedono una semplificazione delle commesse pubbliche per evitare lunghi stop per ricorsi.