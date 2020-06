La scorsa notte ha riaperto il Casinò di Lugano

Ieri sera a mezzanotte in punto ha riaperto i battenti il Casinò Lugano, in base all’Ordinanza scaturita dal Consiglio Federale dello scorso 27 maggio. La casa da gioco luganese è tornata operativa a tutti gli effetti e da oggi riprenderà i suoi orari canonici, dalle 12 alle 4 dalla domenica al lunedì e dalle 12 alle 5 venerdì, sabato e prefestivi. Viene garantita da subito la massima offerta di tavoli da gioco e slot machines, con l’implementazione delle necessarie misure di sicurezza e distanziamento sociale. Non ne risentono però i servizi d’eccellenza e la piacevole atmosfera all’insegna delle emozioni e del divertimento, come confermato dal brindisi della scorsa notte offerto a tutti gli ospiti presenti. Un brindisi che naturalmente ha tenuto conto delle distanze di sicurezza, come dimostrato dal CDA e dalla direzione in questa foto. Proprio la Direttrice Emanuela Ventrici commenta così la riapertura del Casinò: «Siamo molto contenti di poter accogliere di nuovo i nostri giocatori, che durante questi due mesi e mezzo non hanno mai smesso di seguirci e partecipare allo nostre promozioni. Ma siamo contenti di rivedere anche tutti i nostri collaboratori». A questo proposito la direttrice sottolinea un aspetto importante sui dipendenti del Casinò: «In un momento di grande incertezza nel futuro è stato molto importante poter garantire a tutti i nostri collaboratori il 100% del loro salario mensile e dare loro la certezza che prima o poi il Casinò avrebbe riaperto i battenti. Questo è stato reso possibile dalla gestione virtuosa dei primi due mesi del 2020 e dai numeri in costante crescita, come rileveremo in occasione della prossima chiusura dell’esercizio di bilancio 2019 in programma per il prossimo 16 giugno».