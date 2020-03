La sezione del PLR di Caslano fa una donazione alla scuola elementare

Mobilità

In aprile il progetto verrà messo in consultazione – Costruzione al via tra due anni - La messa in esercizio è prevista tra il 2027 e il 2029 e rivoluzionerà il modo di spostarsi in città Zali: «Abbiamo centrato il bersaglio» – Borradori: «Già si studia l’arrivo al Campo Marzio»