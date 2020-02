Socialisti e comunisti di Lugano hanno presentato ieri una risoluzione per l’aggiornamento del Preventivo 2020 della Città allo scopo di coprire le perdite d’esercizio di tutto il 2020 di Lugano Airport (LASA). Si chiede, in altre parole, che la somma stanziata a questo scopo non sia pari ai 780.000 franchi già pattuiti, bensì a 2,2 milioni. Questo permetterebbe di «evitare il presunto fallimento di LASA» anche qualora uno o entrambi i referendum venissero accolti in votazione popolare ad aprile. Referendum che - ricordano i due partiti - «non è stato lanciato per chiudere l’aeroporto, ma per chiudere la fallimentare ricerca di compagnie di linea. Da anni chiediamo una transizione verso un modello più sostenibile, aperto alla sola aviazione generale».