Due auto, questa mattina attorno alle 6.30, hanno bloccato l’accesso ai magazzini comunali di Paradiso. Il motivo? La squadra esterna dell’Ufficio tecnico ha deciso, per alcune ore, di incrociare le braccia. Sul posto, oltre ai dipendenti, c’erano alcuni sindacalisti di Unia, alcuni agenti di polizia e il sindaco Ettore Vismara. Alla base di tutto, stando a quanto abbiamo potuto appurare, ci sarebbero delle questioni contrattuali e ambientali da risolvere. Abbiamo raccolto la reazione di Vincenzo Cicero di Unia il quale ci spiega che «proprio perché si è riusciti ad aprire un canale di trattativa con il Municipio, per il momento preferiamo non rilasciare dichiarazioni sulle motivazioni. Chiaramente – commenta – come sindacato riteniamo che ci siano delle problematiche serie che vanno affrontate». Problematiche che verranno dibattute presto attorno a un tavolo: «Siamo riusciti a ottenere un incontro con l’Esecutivo che sarà nei prossimi giorni – sottolinea il sindacalista –. Avendo ottenuto questa apertura da parte del Municipio abbiamo deciso di togliere i picchetti e riprendere il lavoro normalmente». E così è stato. Poco dopo le undici, infatti, le due auto – e la circa ventina di persone presente – che bloccavano l’entrata ai magazzini sono state spostate e gli operai sono tornati al lavoro.