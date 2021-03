L’attuale dog park di Capriasca, sito a Tesserete nei pressi delle scuole elementari e del cimitero, è destinato a sparire quando partiranno i lavori per il rinnovamento delle scuole, e negli scorsi mesi il Municipio è stato sollecitato per trovare un nuovo terreno su cui ricrearlo. Terreno che è stato identificato di recente, assieme all’inoltro di una domanda di costruzione per tramutarlo in un’area per cani: si trova a Sala Capriasca, di fianco al cimitero. Terreno, però, che non fa l’unanimità fra i proprietari di cani, come ci conferma Patrizia Mencacci, proprietaria di una pensione per cani della zona: «Non ci sono piante, è in pendenza, e ci sono delle costruzioni contro cui i cani potrebbero sbattere oppure fare pipì». E contro il progetto sono anche state inoltrate almeno tre opposizioni, tra cui una della consigliera comunale Carla Borla e un’altra della STAN.