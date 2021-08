Si comincia a fare sul serio con i lavori che rivoluzioneranno la viabilità nell’area della stazione FFS di Lugano. Dopo alcuni cantieri preparatori ma già d’impatto - si prenda ad esempio la chiusura del passaggio a livello su via Maraini e il risanamento di via Basilea - nelle scorse settimane è iniziato quello per costruire il nuovo sottopasso pedonale di Besso, che sorgerà qualche metro più in là rispetto a quello attuale, che verrà chiuso. Un’opera fondamentale che, nel «tetris» della stazione, ne sbloccherà altre: nei prossimi anni cambierà completamente il volto di Besso. Già, perché l’area della stazione diventerà sempre più il cuore pulsante della mobilità luganese e sottocenerina. Si dovrà poi per esempio collegare la stazione FFS al sistema tram-treno (che passerà in galleria proprio...