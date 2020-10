Dopo quasi quarant’anni di attività, una discarica abusiva può ancora definirsi abusiva? E perché la situazione è stata apparentemente ignorata dalle autorità per decenni? Alla prima domanda ha di recente risposto il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), alla seconda risponderà il Governo, sollecitato da un’interrogazione.

Stiamo parlando di una discarica sita a Ponte Capriasca, a lato della strada che scende verso Taverne. Discarica usata da una ditta edile da non prima del 1983 secondo il TRAM (l’azienda parla invece di anni Settanta) per il deposito e la lavorazione di materiali inerti, e che presto potrebbe dover essere dismessa, perché all’azienda è stata rifiutata la concessione di una licenza edilizia in sanatoria richiesta per mettersi in regola. Il sito si trova infatti in zona...