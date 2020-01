«Come mi sento? Sono emozionata e motivata anche se non manca un po’ di insicurezza». Così esordisce Barbara Banfi, operatrice sociale 28.enne di Lugano, che sta per partire come cooperante in Bolivia dove rimarrà tre anni. «Di Lugano mi mancheranno le persone, è normale che ci sia un po’ di nostalgia», ci dice. Partirà lunedì e inizierà a lavorare a febbraio e, nonostante lascerà...