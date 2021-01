La storica tipografia avrà dei nuovi vicini

Per un progetto immobiliare, un bene culturale protetto è un vicino ingombrante, che necessita di tutela. È il caso dello stabile ex Veladini di via Besso, che è parte di un Piano di quartiere (PQ) in pubblicazione in questi giorni a Lugano. PQ voluto dalla Città proprio per tutelare l’edificio esistente, che non verrà direttamente coinvolto nelle future costruzioni. Il terreno su cui i promotori stanno pensando di edificare è quello attiguo, delimitato da via Besso su un lato e da via al Ponte sull’altro. Un terreno che nei secoli ha ospitato storiche attività industriali cittadine: prima una fabbrica di cioccolato acquisita a inizio ‘900 dalla Tobler, poi per novant’anni (e fino al 2018) la Righetti combustibili, che ha infine deciso di spostarsi a Mezzovico e che ha già bonificato i terreni....