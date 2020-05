Come riporta «La Provincia di Como» il consigliere provinciale e sindaco di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, vuole rivolgere un appello forte - d’intesa con gli altri sindaci - al prefetto Ignazio Coccia. «Umanamente questa pandemia ci ha provati - fa notare Mario Pozzi sul quotidiano italiano - Il Ticino ha scelto di ripartire gradualmente già da dopo Pasqua, ma non mi sembra stia mettendo i lavoratori frontalieri, o almeno molti di essi, nelle condizioni di raggiungere il posto di lavoro nelle migliori condizioni. Non mi dilungo sul fatto che questo territorio sia stato umiliato dalle decisioni di Berna, ma mi preme rimarcare che non siamo disposti a subire ulteriormente questa situazione. La Svizzera ancora una volta ha deciso da sola il da farsi».