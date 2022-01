La Taqueria El Chilicuil era una vera e propria istituzione a Lugano. E infatti non è passato inosservato il cartello che da un po’ si può vedere appeso alla porta._«Chiuso per cambio di gestione». E anche su Facebook in molti hanno espresso dispiacere per la scomparsa di un locale che si può definire storico in città. Aperta 23 anni fa, la Taqueria è stata infatti tra i primi locali etnici di Lugano, e tra i più longevi. E mentre altri hanno chiuso (pensiamo, sempre parlando di cucina messicana, all’Alegria’s o al Doña Juarra)_il locale di corso Pestalozzi ha continuato a servire i suoi piatti, a prezzi decisamente ragionevoli, conservando una clientela fidata. Studenti ed ex studenti, affezionati ai loro tacos e ai loro burritos.