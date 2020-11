La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha telefonato ieri sera al presidente del Canton Ticino, Norman Gobbi, per esprimere la sua solidarietà alle due donne colpite nell’attacco di possibile matrice terroristica avvenuto ieri pomeriggio al quinto piano della Manor di Lugano, così come alla popolazione ticinese e per assicurare loro il sostegno della Confederazione.