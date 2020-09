Giornata perfetta per la gara di pedalò organizzata oggi sul Ceresio a Lugano, giunta alla terza edizione e organizzata dall’Associazione Amici del Lago Ceresio. Una quarantina gli equipaggi che si sono sfidati nell’insolita competizione, rigorosamente formati da un uomo e da una donna.

La partenza è stata data nel primo pomeriggio dalla rivetta Belvedere di fronte al LAC, cuore pulsante dell’evento, in direzione della rivetta Tell e ritorno. Quattro le batterie di qualificazione e finale prevista verso le 17. Per la terza volta consecutiva il miglior tempo assoluto è stato quello della coppia formata da Carolina Poma e Giovanni Bruni che si sono dimostrati ancora una volta imbattibili.