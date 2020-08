Un successo anche quest’anno. La Traversata di Lugano, che è una delle più amate tradizioni estive in città, ha portato oggi 230 persona a sfidare le acque del Ceresio e a partecipare a una manifestazione un po’ diversa dal solito visto che, a differenza del solito, prevedeva l’arrivo e la partenza dal Lido e non la consueta nuotata tra Caprino e Lugano.

Una competizione non competitiva, ma che quest’anno è stata ancor meno una gara del solito. Moltissimi dei partecipanti, come ci ha confermato Michael Nyffeler del comitato organizzatore, erano presenti anche e soprattutto per continuare una tradizione che quest’anno si è dovuta confrontare con l’emergenza COVID. I partecipanti sono così stati fatti partire a gruppi (per garantire le distanze sociali) e in mezzo al lago è stata posta una boa che – come detto – ha reso il tracciato diverso dal solito. «Ed è stata una versa sfida – ci ha confermato Nyffeler – visto che generalmente, partendo da Caprino, la corrente spinge verso il Lido. Quest’anno invece la Porlezzina e le onde hanno reso più dura la nuotata».