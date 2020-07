Mercoledì è stata messa a segno una truffa del falso nipote nel Luganese. La Polizia cantonale comunica che il modus operandi ricalca in qualche modo quello evidenziato a più riprese in passato, ma con una variante. In base a una prima ricostruzione, l'autore del raggiro ha infatti contattato la vittima per telefono spacciandosi per un membro della famiglia e passando quindi alla richiesta di denaro. Nel far questo non hanno tuttavia fatto ricorso alle usuali giustificazioni legate alla necessità di un acquisto urgente o importante, ma ha raccontato di trovarsi ricoverato nel reparto di cure intense di un ospedale della regione poiché affetto da Covid-19 e di necessitare quindi di una ingente somma per potersi sottoporre alle necessarie terapie. La vittima, posta sotto pressione, si è così recata nella sua banca prelevando diverse migliaia di franchi e consegnando la somma a un uomo che si è presentato come dipendente dell'ospedale.

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale invita la popolazione a prestare attenzione e a diffidare da questo tipo di telefonate. Non farsi mettere fretta nel prendere decisioni e valutare attentamente la situazione. Non bisogna poi farsi scrupoli a palesare dubbi sulla situazione con l'interlocutore e non si deve accettare che siano terze persone a ritirare il denaro. È importante infine avvisare tempestivamente la Polizia cantonale al 117.

Ecco qualche consiglio per non incappare in questo genere di truffe

· Siate sempre diffidenti quando ricevete chiamate con richieste di denaro

· Non citate mai il nome dei vostri parenti al telefono. Specificate che in casi d'emergenza dovete dapprima consultarvi con qualcun altro e interrompete subito la conversazione telefonica. Poi contattate un parente che conoscete bene e di cui vi fidate e con lui/lei verificate le informazioni

· Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti

· Non date a nessuno informazioni sui vostri averi, né su quelli che tenete in casa né su quelli che avete in banca

· Se una chiamata vi sembra sospetta, informate subito la polizia, telefonando al 117 (numero d'emergenza)

· Informate i vostri parenti e conoscenti dell'esistenza di questo tipo di truffa.

