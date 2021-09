È una vicenda fumosa quella approdata dopo oltre dieci anni oggi di fronte alla Corte delle assise correzionali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti. Risale al periodo 2008-2010 e ha per oggetto la sottrazione, da parte di un oggi 78.enne italiano con un passato da promotore finanziario, di 340.000 euro dai conti svizzeri di una sua connazionale, amica di lunga data. Soldi che l’uomo ha prelevato all’insaputa della donna e ha investito in una società d’arte piemontese fallita poco dopo. Soldi di cui non vi è più traccia e che sono stati solo parzialmente rimborsati dall’imputato, che pure aveva attinto ai conti italiani della donna, per circa 900.000 euro (la vicenda in Italia si è chiusa in Appello dove è stata constatata la prescrizione del reato). Quasi due milioni di franchi svizzeri, considerato il cambio di allora.

Movente fumoso

La parte fumosa della vicenda è: cosa aveva in mente di farne, di quei soldi, l’imputato? Lui ha sostenuto che era sua intenzione farli fruttare all’amica nel mercato dell’arte, di cui da un lato non era conoscitore e dall’altro considerava più remunerativo di altri in quel periodo di crisi finanziaria. C’è però da considerare che nel frattempo la società aveva acquistato dei quadri dipinti da sua moglie (circa a 800 euro a pezzo), che in quel periodo si trovava in una situazione di sconforto. Acquisti «che l’hanno gratificata», come ha detto l’imputato. Anche questo aspetto avrebbe dunque giocato un ruolo, cosa che non ha però convinto l’avvocato Luca Marcellini, patrocinatore della vittima: «È una motivazione talmente inspiegabile e assurda da essere offensiva: che per far vendere dei quadri alla moglie abbia immesso nella società due milioni di franchi lo va a raccontare da un’altra parte». Per l’avvocato di fiducia dell’uomo, Fabio Nicoli, la spiegazione è invece più semplice: un investimento sbagliato. «Non aveva intenzione di arrecare danno - ha detto. - Non poteva immaginare il fallimento. E non si è di certo arricchito egli stesso».